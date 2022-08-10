Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.
Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları dolayısıyla Uzunkum, Tuzağzı, Dikili, Babalı ve Sarısu plajlarında, Bağırganlı, Cebeci ve Kumcağız plajlarının ise bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi.
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