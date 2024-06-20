Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nde bulunan Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
YASAKLANAN PLAJLAR
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.
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