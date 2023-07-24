Kocaeli'de bin 419 kaçak göçmen ve 104 organizatör yakalandı

Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana 1419 kaçak göçmen ve 104 organizatörün yakalandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:40
Kocaeli'de bin 419 kaçak göçmen ve 104 organizatör yakalandı
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Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2023'teki 79 olayda, düzensiz göçmen nakillerini sağlayan 104 organizatör hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesinde düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında işlem yapıldı.

45 TUTUKLAMA

Yakalanan organizatörlerden 45'i tutuklanırken, 22 organizatör hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Yıl içinde yapılan operasyonlarda 1419 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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