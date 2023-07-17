7 göçmen kaçakçısı yakalandı, 5’i tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:26
7 göçmen kaçakçısı yakalandı, 5’i tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7 organizatör hakkında işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


Van kaçak göçmen tutuklama

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