7 göçmen kaçakçısı yakalandı, 5’i tutuklandı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:26

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:26

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7 organizatör hakkında işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” denildi.