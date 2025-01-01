Kocaeli'de 'böcek ilacı' zehirlenmesi: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 'böcek ilacı' zehirlenmesi: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:43

Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı binadaki bir dairede, böceklerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Apartman sakinleri ilaçlama sonrası kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan S.K. (80) ve Z.E'nin (45) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #Zehirlenme

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