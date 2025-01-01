Kocaeli'de 'böcek ilacı' zehirlenmesi: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı binadaki bir dairede, böceklerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.
Apartman sakinleri ilaçlama sonrası kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan S.K. (80) ve Z.E'nin (45) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #112 Acil #Zehirlenme
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