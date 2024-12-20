Kız öğrenci yurdunda zehirlenme iddiası... 170 öğrenci hastanelik oldu!

Fatih'te, kız öğrenci yurdunda zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırılan 170 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu olduğu aktarıldı.

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme iddiası... 170 öğrenci hastanelik oldu!
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:38

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yemek sonrası öğrenciler rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle 170 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilerek yurtlarına gönderildi.


Etiketler: #İstanbul #Kız Öğrenci Yurdu #öğrenci yurdu #Zehirlenme

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