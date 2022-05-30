Kocaeli’de dehşet: Silahla eşini öldürüp kızını yaraladı, intihar etti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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