Kocaeli'de dehşet: Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde, kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. (20) adlı yolcuyu bıçaklayıp, şoför ile yolcuları tehdit ederek indirip araçla kaçan F.B. (34), İstanbul'da yakalanıp, tutuklandı.

DHA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:24
Kocaeli'de dehşet: Tartıştığı yolcuyu bıçaklayıp, otobüsü gasbederek kaçtı
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Eskihisar Mahallesi'nde, 26 Ekim günü saat 15.30 sıralarında özel halk otobüsünde F.B., kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. adlı yolcu ile tartıştı.

Çıkan kavgada F.B., A.I.'yı bacağından bıçakladı. Şoför ile diğer yolcuları bıçakla tehdit edip indiren F.B., gasbettiği otobüsle Gebze yönüne kaçtı.

EVE GİRERKEN YAKALANDI

Yaralanan A.I. ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları ifade için polis merkezine götürüldü. Otobüsü, İstasyon Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulan polis, olaydan 1 gün sonra F.B.'yi İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir eve girerken yakaladı.

TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan F.B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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