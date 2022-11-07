Yolcu otobüsündeki 1 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde 1 kilo 7 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:48
Yolcu otobüsündeki 1 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
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Bitlis ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda, Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

2 YOLCU GÖZALTINDA

Aramada, otobüste 1 kilo 7 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken 2 yolcu gözaltına alındı.

Emniyet'e götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. 


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