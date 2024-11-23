Kocaeli'de faciadan dönüldü... 2 araç kazaya karıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı, araçlarda ise hasar oluştu.

Kocaeli'de faciadan dönüldü... 2 araç kazaya karıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:43

Feci kaza, saat 07.00 sıralarında İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı kesişiminde meydana geldi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Y.A.İ. idaresinde bulunan 34 KMS 499 plakalı ticari araç ile E.B. yönetiminde olan 41 FM 136 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile E.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelene sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda da maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kocaeli

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