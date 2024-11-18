Kocaeli'de panik anları... İş makinesi doğal gaz borusunu deldi: Yangın çıktı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Damlar Mahallesi Çetin Sokak'ta saat 10.30 sıralarında, inşaat çalışmasında kullanılan iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.
HATTIN VANASI KAPANDI
İhbarla bölgeye itfaiye, doğal gaz ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğal gaz ekipleri bitişiğindeki Hacı Hakkı Sokak'ta kazı çalışması yapıp, hattın vanasını kapattı.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Yangın
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