Kocaeli'de feci kaza... 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 19 yaşındaki Çağrı Atay, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de Gölcük D-130 karayolu Yalova istikametinde M.B. idaresindeki otomobil, V.A. hâkimiyetindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI
Çağrı Atay’ın abisi Çağatay’ın da 2 Ağustos 2019’da meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.
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