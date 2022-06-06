Kocaeli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde panelvanın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Ulaşım bir süre aksarken, yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:40
Kocaeli'de feci kaza: Bariyerlere çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Sadullah Karataş idaresindeki 06 CNP 840 plakalı panelvan, Akse Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç, bariyerleri sökerek yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Ekiplerin çalışması sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan sürücü Karataş ile Zeynel Efe ve Furkan Sevimli ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


kaza trafik kazası Trafik kocaeli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler