TEM'de kaza sonrası taksiyi parçaladılar: 'Korkunç bir olay yaşadık'
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde trafikteki tartışma kaza ile sonuçlandı. Kazaya karışan araçtaki 5 kişi, sürücüyü dövdü, taksiye ise levye ve demir kesici makaslarla zarar verdi. Taksi şoförü, "Aracımın birçok yerinde hasar var. Korkunç bir olay yaşadık" dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi şoförü Enes Yaşar'ın iddiasına göre, içerisinde yabancı uyrukluların olduğu bir otomobil, trafikte kendisini taciz etmeye başladı. Panikle frene bastığını belirten Yaşar, peşindeki aracın arkadan hafif şekilde çarptığını öne sürdü. Bir başka otomobilin de çarpmasıyla zincirleme kaza meydana gelirken, otomobilden inen 5 kişi, levye ve demirlerle taksiye zarar verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
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