Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:10

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemece hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen M.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler, Başiskele ilçesinde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.