Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpısması sonucu 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki işçi servisi çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler tedavi altına alındı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:13
Kocaeli'de iki işçi servisinin çarpısması sonucu 5 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Şekerpınar, GOSB yolu Fatih Sultan Mehmet Caddesi Güzeller OSB kavşağında C.T. idaresindeki 41 P 4434 plakalı işçi servisi ile A.A. yönetimindeki 41 P 3879 plakalı işçi servisi çarpıştı.

YARALANANLAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servis araçlarındaki 5 kadın işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.


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