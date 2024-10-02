Kocaeli'de inşaatta platformdan düşen 2 işçi yaralandı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:00

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir fabrika inşaatında sabah saatlerinde demir işi yapan işçiler Yalçın S. ve İrfan P. yaklaşık 4 metre yükseklikteki platformda çalışırken dengelerini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.