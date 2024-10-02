Kocaeli'de inşaatta platformdan düşen 2 işçi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan 2 işçi, 4 metre yüksekliğindeki platformdan düşerek yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir fabrika inşaatında sabah saatlerinde demir işi yapan işçiler Yalçın S. ve İrfan P. yaklaşık 4 metre yükseklikteki platformda çalışırken dengelerini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 işçi, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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