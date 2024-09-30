Kocaeli'de kazanan çıkmadı!

Kocaelispor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kocaeli'de kazanan çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:25

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 13, Şanlıurfaspor 7 puana yükseldi.

Kocaelispor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak.


Etiketler: #Kocaelispor #Şanlıurfaspor #TFF 1. Lig

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