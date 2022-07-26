Kocaeli’de IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler olan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
26 Temmuz 2022 Salı, 18:01
Kocaeli’de IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. 


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