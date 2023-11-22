Kocaeli'de kadın cinayeti: Dönercide yemek yediği sırada öldürüldü!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 28 yaşındaki kadın, dönercide yemek yediği sırada boşandığı erkek tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:02
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Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında, iş yerinin 2. katındaki masada yemeğini yiyen Ajda Yatar (28) boşandığı erkek tarafından tabanca ile başından vuruldu.

Kadın kanlar içinde kalırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

1 AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılacak.

Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


112 Acil Cinayet cinayet sanığı Cinayet Dosyası

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