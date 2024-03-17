Kocaeli'de kumar baskını: 18 kişiye 115 bin 650 lira ceza

Kocaeli'de düzenlenen kumar operasyonlarında 18 kişiye 115 bin 650 lira idari para cezası verildi, iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:00
Kocaeli'de kumar baskını: 18 kişiye 115 bin 650 lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için yapılan çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kartepe, Gölcük ve İzmit ilçelerindeki bazı işyerlerinde kumar oynandığını tespit etti.

Kartepe ilçesinde kıraathanede tombala oynandığını belirleyen ekipler, kumar oynanan 3 bin liraya el koydu, 7 kişiye toplam 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı. Gölcük ilçesinde re iş yerinde kumar oynayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı, toplam 19 bin 275 lira para cezası verildi, 8 bin 400 lira muhafaza altına alındı.

Ekipler, İzmit ilçesinde ise iki farklı işyerinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası uyguladı, kumarda kullanılan 4 bin 300 lira ve 100 avroya el koydu.

Öte yandan iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen K.K, T.A, S.P. ve T.K. hakkında adli işlem yapıldı.


KUMAR haberleri

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