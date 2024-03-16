Uluslararası limanda feci kaza... Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Uluslararası limanda geminin kıyıya çarpması nedeniyle vinçler devrildi.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 16:27
Uluslararası limanda feci kaza... Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
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Uluslarası limanda 3 vinç devrilirken, olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.


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