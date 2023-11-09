Kocaeli'de otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:39
Kocaeli'de otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bobin yükü içerisine gizlenmiş 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.


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