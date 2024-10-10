Kocaeli'de otobüste yolcuların gözü önünde cinayet işledi
Kocaeli'de özel halk otobüsünde bir kişi yolcuların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Saldırı anı kameralara yansıdı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde, yolcuların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay akiam 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen ve kimliği henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan cinayet anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen zanlının, oturmak üzereyken, bir anda arkaya doğru ilerleyip, Toraman'ı defalarca bıçakladığı anlar yer alıyor. Yolcular ise panikle kaçışıyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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