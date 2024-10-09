Kocaeli'nde restoranda yangın paniği: Kullanılamaz hale geldi
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke sahilinde bulunan bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.
Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranda, saat 23.00 sıralarında mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede işletmeyi sardı.
Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen doğalgaz ekibi ise hattın gaz akışını kesti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında restoran kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı