Kocaeli'nde restoranda yangın paniği: Kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:21

Hereke Tayyar Yıldırım Caddesi ile sahil arasında bulunan bir restoranda, saat 23.00 sıralarında mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede işletmeyi sardı.

Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen doğalgaz ekibi ise hattın gaz akışını kesti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında restoran kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.