Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'de bisiklet kullanırken otomobilin çarptığı Yusuf Bozkurt (16), yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün akşam saatlerinde bisikletiyle evine giden Yusuf Bozkurt'a, otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, hayatını kaybetti. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen Bozkurt'un cenazesi, ikindi vakti Veysel Karani Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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