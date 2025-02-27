Kocaeli’de panik anları: Fayanslar düştü, apartmandakiler tahliye edildi!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartman dairesinin banyosunda fayansların aniden düşmesi paniğe neden oldu. Binada yaşayan 20 kişi tahliye edilirken, yapılan incelemede taşıyıcı sistemlerde hasar olmadığı belirlendi.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan dairenin banyosunda fayansların aniden düşmesi paniğe yol açtı. Olayın ardından apartmanda yaşayan 20 kişi tahliye edildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir hasar olmadığı, taşıyıcı olmayan yapı elemanlarında ise onarılabilir düzeyde hasar meydana geldiği belirlendi.
Yaklaşık 1,5 saat süren incelemelerin ardından bina sakinlerinin tekrar evlerine dönmesine izin verildi.
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