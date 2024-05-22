Kocaeli'de sahte içki operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 07:46
Kocaeli'de sahte içki operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli F.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, 17 şişe kaçak içki, 43 litre kaçak içki yapımında kullanılan alkol, çok sayıda alkol şişesi kapak emniyet bantları, 1 av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.


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