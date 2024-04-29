28 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu: 'Sahte içki' şüphesi
Denizli’de yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu. Ölen şahsın yanı başında kolonya karışımlı sahte alkol karışımlı madde bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apart dairesinde yalnız başına yaşayan Erdem Dalga’dan (28) haber alamayan yakınları evine geldi.
Eve giren yakınları Dalga’yı hareketsiz halde bularak 112 Acil ağrıMerkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Dalga’nın evinde yapılan incelemelerde cansız bedeninin yanı başında içerisinde kolonya karışımlı sahte alkol olduğu değerlendirilen şişe bulundu.
Şişe ve içerisindeki madde incelenmek üzere emniyete götürülürken, Dalga’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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