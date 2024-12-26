Kocaeli’de şaşırtan olay: Kendi selasını okuttu, mahalleli hayrete düştü

Yayınlanma: 26.12.2024 - 15:23

Güncelleme: 26.12.2024 - 15:23

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'nde meydana gelen ilginç olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Serdar B. isimli bir kişi, ölmeden önce kendi selasını okuttu. Camilerde okunan sela, ilk başta öldüğü iddia edilen kişi için verilirken, daha sonra yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Selasını dinleyen mahalle halkı, karşılarında sağ olarak gördükleri Serdar B.’yi büyük bir hayretle izledi.

İddiaya göre, Serdar B. Bağdat ve Merkez Camisi’ne giderek kendi selasını okutmak istediğini söyledi. Bağdat Camisi hoparlörlerinden gelen sela, Serdar B.’nin ölümünün duyurulmasıyla mahalle halkını endişelendirdi. Ancak daha sonra, bu kişinin ölmediği ve yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. Diğer camide okunan sela ise durumun anlaşılmasının ardından yarıda kesildi.

Mahalle sakinlerinden Adnan Şimşek, olay hakkında, “Serdar B. ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Selasını okutan kişi kendisi miydi, başkası mı okuttu, tam olarak bilmiyorum ama tanıdığımız bir ailenin ferdi" dedi. Orhan Aydoğan ise, "Mahallede çok sevdiğimiz Serdar B.’nin vefat ettiği söylendi. Ölmediği söyleniyor. Cenazeye katılamadığım için üzülmüştüm” şeklinde konuştu.

Serdar B.’nin ölmeden önce kendi selasını okutması, mahallede büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Olayın ayrıntıları hala merak konusu.