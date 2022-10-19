Kocaeli'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, tabancayla Emrah Akkuş (28) ve M.C'ye (28) ateş etti.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, M.C'yi de Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Akkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan M.C. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı konser esnasında hayatını kaybetti!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- 'Kasımı beklesin bütün vatandaşlarım'
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- 'Tarihin en çok para getiren...'
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- MHP’yi karıştıran ses kaydı
- Dev 'FETÖ' operasyonu: Yüzlerce gözaltı