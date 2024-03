Fenomen Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürmüştü... Parlak'a verilen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:26

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:26

Olay, pazar günü saat 16.00 sıralarında Marmara Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın iddiaya göre Alabai cinsi tasmasız ‘Drago’ isimli köpeği, komşusu Kılıç ailesine ait Maltipoo Terrier cinsi ‘Leo’ isimli köpeğe saldırdı.

Köpekleri ayırmaya çalışan komşular birbirlerine hakaretler savurdu. Köpeklere müdahale eden Yasemin Kılıç ise kolundan yaralandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Leo, veteriner kliniğine götürüldü. Kılıç ailesine ait 7 yaşındaki ‘Leo’ isimli köpek tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Dün saat 11.00 sıralarında aynı adreste, köpeklerin saldırısı nedeniyle Banu Parlak ve Parlak’ın koruması Cihan Aracı ile Mustafa Kılıç ve oğlu Emin Kılıç arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuları sakinleştirdi. Köpeğini kaybeden Kılıç ailesi Banu Parlak’tan şikayetçi olurken, Leo’nun saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARLAK’A PARA CEZASI

Saldırıya uğradığı andan itibaren veteriner kliniğinde tedavi gören ‘Leo’ isimli köpek dün hayatını kaybetti. Acılı aile, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Leo’yu veteriner kliniğinden alarak eve getirdi.

Kılıç ailesi, evin ön bahçesinde, en sevdiği köşede kazdığı mezarda Leo’yu toprağa verdi. Öte yandan Leo’nun ölümüne yol açan Drago isimli köpeğin sahibi Banu Parlak’a ise ‘5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. maddesince 4 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

PARLAK: OLAYIN NE ÖNCESİNİN NE SONRASININ VİDEO KAYDI YOK

Konuyla ilgili Banu Parlak dün sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapmıştı.

Parlak bugün ise video paylaşarak yeni bir açıklama yaptı. Parlak paylaşımında “Tasmasız değildi Drago. Yasaklı bir ırk olmadığı halde Drago tasmasız gezmiyor. Kapıdan çıkıyorduk, kapıya takıldı Drago’nun tasması. Bir an panikle olmasını istemediğim şeyler oldu, zaten yerdeki mücadelemi görüyorsunuz. Sebebi olmadığımı, sorumluluklarımı yerine getirmiş olduğumu bildiğim halde bir can melek oldu bunun telafisi yok üzüntümü tarif bile edemem. Sadece acısı olan insanların acı ile söyledikleri şeyler ve öncesi sonrası olmayan videodan gördükleriniz ile yargılamayın tek isteğim. Karşı tarafı anlıyorum, çok sinirli, haklılar da ama yalan söylemek niye. Asla söylendiği gibi olmadı. Ben kapıyı bilinçli açmışım, bilinçli saldırtmışım… Bunlara zaten kimsenin inandığını düşünmüyorum. İki tane can besleyen, sokakta bulduğu köpeği alıp veterinere götüren bir insan bunları yapabilir mi. Olayın ne öncesinin ne sonrasının video kaydı yok, benim darbedildiğim yok. Drago’nun oynamak için yanına gittiği kısım yok. Kaldı ki Drago büyük bir ırk havladığında çok ses çıkartıyor diye ben evimde bile bakmıyorum. İş yerimin terasında Drago’nun kafesi var, orada bakıyorum ben Drago’ya. Bunu da herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

"BANU PARLAK TAMAMEN YALAN SÖYLÜYOR"

Yasemin Kılıç, “Yan komşumuz Banu Parlak kendisi Alabai cinsi büyük bir köpek besliyor. Biz dün annemle saat 16.00 sularında Leo’yu dolaştırdıktan sonra gördük onun orada olduğunu ve hırçın hareketleri olduğunu. O sebepten dolayı biz kendi önlemimizi aldık. Ben onların evinin önünden değil de aşağı yoldan geldim. Evime girmek üzereyken, kendisi de tam o sırada köpeği ile birlikte dışarı çıkıyordu. ‘Hadi gidiyoruz’ dedi ve demir kapıyı açtı. Sonra köpek tasmasız bir şekilde ne boğazlığında ne ağzında hiçbir tasma olmadan Leo’yu görür görmez hemen koşarak Leo’ya saldırdı. Ben hiçbir şey yapamadım. Kısa mesafeydi, koşarak geldi. Ben Leo’yu çekemedim. Ben ilk tek başımaydım. Bağırdım, kimse gelmedi. Ayağımla ittirmeye çalıştım, itemedim. Çok büyük bir köpek, bırakmadı Leo’yu. Ondan sonra ben müdahale etmeye çalıştım, yapamadım, gücüm yetmedi. Sürekli bağırdım, çağırdım, kalabalık çok geç geldi. Sonra da onlar da ayırmadı. Leo ağzındaydı. O an, onun köpeğinin koşuş sahnesi, Leo’yu alıp da ağzında tutması, gözümün önünden gitmiyor. Artık Leo hayatta değil. Onların rahat tavırları… Hala sosyal medyadan, ‘Onlar saldırdı, benim köpeğim oyun oynayacaktı da saldırdı’ diye açıklama yapan Banu Parlak tamamen yalan söylüyor. Leo hiçbir şekilde ona herhangi bir saldırıda bulunmadı. ‘Onlar oyun oynayacaktı da saldırdı’ diye açıklama yapan Banu Parlak tamamen yalan söylüyor. Leo ona hiçbir saldırıda bulunmadı, ben de herhangi bir saldırıda bulunmadım. Kendi köpeği bizim köpeğimizi görüp saldırdı. Herhangi bir temas yoktur. Yalan söylüyor. Banu Parlak katildir, yargılanmasını, en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.