Kocaeli'de ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Ehkihisar Feribot Yolu üzerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa A. idaresindeki 41 T 3158 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen Tamer E. yönetimindeki 34 KB 7532 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddeti ile taksi şoförü Muhammet Mustafa A., takside yolcu olarak bulunan Özlem Derin A., Murat A., İlknur O. ve yabancı uyruklu Ehap D. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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