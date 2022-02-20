Kocaeli'de toprak altında kalan işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm sahasında çalıştığı sırada toprak altında kalan işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki döküm sahasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, döküm alanında çalışan işçi Mehmet Yılmaz, bilinmeyen bir sebeple toprak altında kaldı.
Durumu gören diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Yılmaz'ı toprağın altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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