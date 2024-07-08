Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:22

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:23

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde Gebze ilçesinde A.H., C.H., M.Ç. ve N.A. isimli 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada toplam 2 kilo 533 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.