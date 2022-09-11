Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde Hereke Tüneli içerisinde 3 otomobil, panelvan ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada A.G'nin kullandığı 34 DDZ 209 plakalı otomobildeki F.G. ile V.E. idaresindeki 34 UU 8238 plakalı otomobilde bulunan E.E. ve E.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
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