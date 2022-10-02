Kocaeli'deki aşiret düğününde 11 milyon 500 bin lira toplandı
Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.
Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş insanı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile evlendi.
Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. İHA'nın haberine göre düğünde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.
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