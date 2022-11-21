Kocaeli'den uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, Kocaeli'den uyuşturucu getirdikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere müşterek uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen Y.Y, E.S. ve D.E. ile ilgili çalışma yürüttü.
Narkotik polisi, şüphelilerden Y.Y'nin, D.E ve M.A'yı Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirmek için Kocaeli'ye gönderdiğini tespit etti.
Kocaeli dönüşünde Çakallı mevkisinde belirlenen aracı durduran ekipler, D.E. ve M.A. ile şüphelileri karşılamaya gelen Y.Y'yi yakaladı.
UYUŞTURUCULARA EL KONULDU
Araçta ve zanlılara ait adreslerde arama yapan ekipler, 3 paket halinde 924,81 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca, 8 dolu fişek ele geçirdi.
Soruşturmanın devamında Kışla Mahallesi'nde yakalanan E.S'nin üzerinde ise 2 hassas terazi ile pompalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet'e götürüldü.
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