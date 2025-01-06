Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu.

Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:44

Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel’den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

Yücel’e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav’da ikindi namazını müteakiben defnedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Yücel’in intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Roketsan #Cenaze #intihar

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