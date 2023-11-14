Kocaeli'nde aynı mahallede ikinci kez istinat duvarı ve yol çöktü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Dün de aynı mahallede benzer olay olduğu belirtildi.
İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi Gönenç Sokak’ta inşaat yapılan bölgede; yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü.
KORKUYLA KAÇTILAR
Gürültüyü duyan vatandaşlar korkuyla dışarıya çıktı. Çökmenin meydana geldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgeyi şeritle kapatarak ulaşıma kapattı.
Dün de aynı mahallede benzer durum yaşanırken ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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