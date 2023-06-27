Kocaeli'nde bağ yolunda insan kemikleri bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda insan kemikleri bulundu.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Karaahmetli Mahallesi'nde bağ yolundan dönen yurttaşlar, yağışların etkisiyle toprağın aşındığı yol kenarındaki eğimli arazide insan kemikleri olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başlattıkları kazı çalışmasında kafatası dahil birçok kemik parçası çıkardı.
Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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