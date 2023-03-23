Kocaeli'nde boya fabrikasında yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, boya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:53
Kocaeli'nde boya fabrikasında yangın!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına müdahalesi sürüyor.


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