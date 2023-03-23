Kocaeli'nde boya fabrikasında yangın!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:53

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:13

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına müdahalesi sürüyor.