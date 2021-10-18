Kocaeli'nde endişelendiren görüntü: Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridinin belirli bölümlerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu. Yaklaşık bir haftadır ölü denizanalarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor" dedi.
İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü Denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı.
ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ
Yaklaşık bir haftadır ölü denizanalarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.
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