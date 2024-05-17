Kocaeli'nde engelli kadın evinde ölü bulundu
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki engelli Gaye Hatice Gülen, yatağında ölü bulundu.
Olay, Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, engelli olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen’i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Gülen'i hayata döndürmek için kalp masajı yaptı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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