Niğde'de sır olay: Müzisyen evinde ölü bulundu

Niğde’de kendisinden haber alınamayan müzisyen, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:03
Niğde'de sır olay: Müzisyen evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kartal Sokak üzerinde yalnız yaşadığı öğrenilen Muammer K.’dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından ikamete sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrısına yanıt alınamaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi. Ekipler; Muammer K.’yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muammer K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre, epilepsi krizi geçirdiği belirtilen Muammer K.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Muammer K.’nin düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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