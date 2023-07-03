Kocaeli'nde hareketli saatler! 'Suriyeliler ev bastı' iddiası halkı ayağa kaldırdı: Ovada mülteci istemiyoruz

Yayınlanma: 03.07.2023 - 00:11

Güncelleme: 03.07.2023 - 00:57

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli olduğu ileri sürülen bir grubun ellerinde silah ve sopalarla bir kişinin evini bastığı görüntüler tepkilere neden oldu.

'YARIN KAYMAKAMLIK ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR'

Yaşanan olayın ardından ilçede halkın ayaklandığı ve "Ovada mülteci istemiyoruz” sloganı attığı belirtildi.

Kocaeli'nde hareketli saatler! 'Suriyeliler ev bastı' iddiası halkı ayağa kaldırdı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 2, 2023

Sosyal medyada bir video paylaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler" ifadelerini kullandı.

Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti.

Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler. pic.twitter.com/6jM2VuzbCa — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 2, 2023

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin yerel basınında yer alan haberlere göre, Dilovası’nda gerçekleştiği belirtilen görüntülerde Suriyeli bir grubun ellerinde silah ve sopalarla mahalleden birinin evini bastığı ileri sürüldü. Yaşanan o anları evin karşısındaki apartmandan çeken yurttaş ise Suriyelilerin bir Türk’ün evini bastığını söyledi.