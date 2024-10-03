Kocaeli'nde iş cinayeti: Depo çatısından düşen işçi öldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki lojistik depo inşaatının çatı kısmında çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41) dengesini kaybederek yaklaşık 14 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülenyüzlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: #kocaeli #İşçi #hayatını kaybetti
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Fatih Terim'e sürpriz talip!
- Olaylı derbi için erteleme kararı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- 'Benzin istasyonu' paylaşımı yapan o hesap sahte çıktı