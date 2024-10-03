Kocaeli'nde iş cinayeti: Depo çatısından düşen işçi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde iş cinayeti: Depo çatısından düşen işçi öldü
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:09

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki lojistik depo inşaatının çatı kısmında çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41) dengesini kaybederek yaklaşık 14 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülenyüzlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #kocaeli #İşçi #hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Soma’dan Ankara’ya yürüyen Fernas Madencilik işçilerine Ankara girişinde polis engeli

Soma’dan Ankara’ya yürüyen Fernas Madencilik işçilerine Ankara girişinde polis engeli
Tasarruf açıklamalarının ardından AKP’li Soyuak belediye işçilerini kovdu: CHP heyeti meclisi terk etti!

Tasarruf açıklamalarının ardından AKP’li Soyuak belediye işçilerini kovdu: CHP heyeti meclisi terk etti!
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Fernas işçilerine destek: ''Fernas işçileri bir meşale yaktı şimdi o meşaleyi TBMM'ye taşıyacağız''

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Fernas işçilerine destek: ''Fernas işçileri bir meşale yaktı şimdi o meşaleyi TBMM'ye taşıyacağız''
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler