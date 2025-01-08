Kocaeli'nde kaza... Motosiklet TIR ile bariyer arasına sıkıştı! 2 yaralı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 21:59

Güncelleme: 08.01.2025 - 21:59

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Karadenizler Mahallesi Kullar Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 41 AVG 486 plaka motosikletiyle seyir halinde olan K.C., F.Ş’nın kullandığı 41 R 2598 plakalı TIR ile bariyer arasına sıkıştı.

K.C. ile yanında yolcu olarak bulunan M.M.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR ile bariyer arasına sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması ile yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerin teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yoğun trafik oluştu.