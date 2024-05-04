Kocaeli'nde kendisinden haber alınmayan kadın evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 16:32
Kocaeli'nde kendisinden haber alınmayan kadın evde ölü bulundu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Üstüner Sokak'ta bulunan aparmanın 2 katında ikamet eden ve yalnız yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Akkaya'dan haber alamayan kızı annesinin komşularını arayarak haber verdi. Bunun üzerine komşular zili uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan içeri girdiğinde Akkaya'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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