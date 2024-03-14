Kocaeli'nde korkutan yangın: Sahur vakti camiden dumanlar yükseldi!

Kocaeli'nin Dilova ilçesinde bulunan Vahdet Cami'de sabah saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden yurttaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:24
Kocaeli'nde korkutan yangın: Sahur vakti camiden dumanlar yükseldi!
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Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak’taki Vahdet Caminin imam odası kısmında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden yurttaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

ELEKTRİK ARIZASI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi.

Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.


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